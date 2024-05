Thiago Monteiro comemora "temporada positiva" de saibro na Europa

Thiago Monteiro encerrou a sua participação em Roland Garros e na temporada de saibro da Europa. Após passar pelo qualifying, o cearense fez sua estreia na chave principal do Grand Slam na última segunda-feira à noite ao enfrentar o sérvio Miomir Kecmanovic, sendo superado em 6/2 6/1 4/6 7/5, em 2h37 de duração.

"Foram duas semanas boas aqui em Roland Garros. Infelizmente, logo após o quali, tive uns dias com uma espécie de virose e acabei perdendo alguns dias de treino para recuperar o corpo. Ontem foi um jogo bem difícil no início, o meu adversário ditou um ritmo muito forte desde o começo. Eu fui me adaptando e depois consegui entrar no jogo e me sentir melhor, mas ele foi sólido a partida toda. Em jogo contra esses grandes competidores é sempre importante começar bem e deixar o placar o mais próximo pelo maior tempo possível, mas acabei começando um pouco abaixo e dei muita margem pra ele. Me coloquei numa situação difícil de voltar pra partida e ele jogou bem o tempo todo, mérito dele total", analisou Thiago.

MONTEIRO FORA ? Thiago Monteiro começa irreconhecível, leva um rápido 2-0 do sérvio Miomir Kecmanovic, se recupera no 3º e chega a ficar perto de empatar, mas cede o saque em 5-5 e está eliminado da 1ª rodada de RG 62 61 46 75 Ele vinha de uma excelente temporada no saibro,... pic.twitter.com/kEIcBaAW1D ? Os Olímpicos (@osolimpicos) May 27, 2024

Assim chegou ao fim a temporada no saibro europeio do atual número 86 do mundo, que fez grandes campanhas e passou pelos qualifyings dos Masters 1000 de Madri e Roma, e também de Roland Garros. Em Roma, Thiago foi ainda mais longe e chegou às oitavas, enquanto em Madri parou na terceira rodada.

"A temporada do saibro, no geral, foi super positiva, com objetivos alcançados: retornei ao top 100 e, no momento, estou entre os 80; fiz oitavas de final num Masters 1000, conquistei uma vitória contra um top 10... Então é um balanço super positivo", continuou.

Agora, o tenista retorna para o Brasil para alguns dias de descanso antes de prosseguir na segunda parte dos torneios europeus. "Vou descansar uns dias em casa e me preparar para essa próxima sequência na Europa, onde devo jogar uns dois ou três torneios na grama e depois outros dois ou três ATPs no saibro. Depois, quem sabe, os Jogos Olímpicos, que é o meu grande objetivo", finalizou Thiago Monteiro.