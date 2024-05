São Paulo vende mais de 50 mil ingressos para "decisão" contra o Talleres

O São Paulo terá casa cheia para o duelo decisivo com o Talleres, nesta quarta-feira,às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Mais de 50 mil ingressos foram vendidos antecipadamente para a partida.

Restam poucos ingressos disponíveis, mas ainda é possível adquiri-los através do site www.spfcticket.net.

Embora ambas as equipes já estejam classificadas para as oitavas de final da Libertadores, o confronto tem caráter decisivo por decidir quem avançará à próxima fase como líder do Grupo B, posto que teoricamente trará uma vantagem no mata-mata.

Já somos mais de 5??0?? mil vozes garantidas amanhã! Dia de @LibertadoresBR no MorumBIS > https://t.co/CV5rzDgMYt #VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/OZ3hTZnsVK ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 28, 2024

Os primeiros colocados, em tese, são os adversários mais fortes nas oitavas de final. No sorteio, eles enfrentarão os segundos colocados dos grupos, teoricamente mais fracos. Por isso, o São Paulo entrará em campo determinado a desbancar o Talleres da primeira colocação de sua chave.

Atualmente o Talleres ocupa a ponta da tabela do Grupo B, com 13 pontos. O São Paulo, por sua vez, tem dez e precisa de uma vitória simples nesta quarta-feira, em casa, para igualar a pontuação dos argentinos e ultrapassá-los no saldo de gols.

Para essa partida, há a expectativa de que Jonathan Calleri retorne ao time titular do São Paulo. O camisa 9 foi desfalque nos últimos três jogos por causa de uma lesão na panturrilha direita.