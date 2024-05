Rodrygo ressalta paixão ao Real Madrid e afirma que entrevista polêmica foi "tirada de contexto"

Nesta terça-feira, Rodrygo, atacante do Real Madrid, concedeu entrevista à DAZN e sua fala gerou muita polêmica. No conteúdo publicado, o brasileiro falou sobre a possibilidade de deixar o Real Madrid e não descartou uma saída. Porém, horas depois, o camisa 11, irritado, usou suas redes sociais para rebater a publicação e afirmou que "foram tiradas de contexto".

"Hoje aconteceu uma situação muito chata, em que uma das minhas entrevistas foi completamente tirada de contexto. Para ser bem direto, estou MUITO feliz no Real Madrid, vivo um sonho todos os dias e NÃO me passa pela cabeça deixar o clube da minha vida! Agora continuamos com história para ganhar a 15ª (Liga dos Campeões). Hala Madrid e nada más!", publicou Rodrygo garantindo foco total no Real Madrid.

Hoy ocurrió una situación muy molesta, donde una de mis entrevistas fue completamente sacada de contexto.

Para ser muy directo, estoy MUY feliz en el Real Madrid, vivo un sueño cada día y NO se me pasa por la cabeza dejar el club de mi vida!

Ahora seguimos con história por... ? Rodrygo Goes (@RodrygoGoes) May 28, 2024

Defendendo o Real Madrid, o brasileiro tem pela frente a final da Liga dos Campeões, neste sábado, às 16h (de Brasília), diante do Borussia Dortmund, em Wembley. Rodrygo, então, busca seu segundo troféu da competição mais importante da Europa, enquanto o clube espanhol mira o 15º título.

A polêmica originou-se das declarações publicadas na tarde desta terça-feira. Em entrevista, quando questionado a respeito de deixar o Real Madrid, o atleta deixou seu futuro em aberto. "Sim, bem, tudo pode acontecer. Tenho contrato, mas os anos que passei aqui foram um prazer para mim".

Na atual temporada, Rodrygo é um dos destaques do time de Madrid. Ao todo, ele completou 50 jogos, marcou 17 gols e distribuiu nove assistências.

Entretanto, o jovem brasileiro tem sua vaga na equipe titular ameaçada para a temporada de 2024/2025, com a provável chegada do atacante Kylian Mbappé ao Real Madrid. Além do francês, Endrick irá deixar o Palmeiras e também ingressará no time merengue.