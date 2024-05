Rodrygo deixará o Real? Entrevista do atacante levanta dúvida sobre futuro

Um trecho de entrevista do atacante Rodrygo acendeu rumores sobre sua saída do Real Madrid na próxima temporada.

O que aconteceu

Questionado se quer ficar no Real Madrid "para sempre", Rodrygo disse que "tudo pode acontecer". O brasileiro fez a declaração em entrevista ao DAZN Espanha. O canal publicou nesta terça-feira (28) somente um trecho do material, que irá ao ar na íntegra na próxima quinta. No clipe selecionado, o brasileiro diz:

Tudo pode acontecer. Tenho contrato, mas os anos que já passei aqui foram um prazer para mim. Sempre quero estar neste clube, mas veremos Rodrygo, ao DAZN

Rodrygo usou as redes sociais para rechaçar a interpretação de que deseja sair do Real. O atacante repostou no X, menos de duas horas após a publicação do vídeo pelo DAZN, uma postagem de 'SrNaninho', influenciador de conteúdo voltado ao dia a dia do clube espanhol. O texto diz que o entorno de Rodrygo desmente vontade de trocar de clube.

O entorno de Rodrygo desmente que o jogador esteja pensando em sair do Real Madrid. O brasileiro tem o desejo de fazer história no Real Madrid e não cogita outra opção. Rodrygo se equivocou no tempo verbal e DAZN lançou uma isca com aquele clipe publicação repostada por Rodrygo

O Real Madrid terá o jogo mais importante de sua temporada daqui quatro dias. Provavelmente com Rodrygo no time titular, a equipe espanhola enfrentará o Borussia Dortmund no próximo sábado (1), em Wembley, Londres, pela final da Liga dos Campeões. O clube busca o 15º título de sua história no torneio.

Rodrygo tornou-se titular absoluto do Real. O brasileiro iniciou 42 de suas 50 partidas no clube nesta temporada. O atacante marcou 17 gols e distribuiu oito assistências em todas as competições. Ele contribuiu para as conquistas do Campeonato Espanhol e da Supercopa da Espanha.

O Real terá reforços no ataque para a próxima temporada. Endrick, do Palmeiras, é contratação confirmada e chegará ao clube espanhol em julho. E Kylian Mbappé, ex-PSG, ainda não anunciou oficialmente sua transação ao time de Madri, mas o negócio já é dado como certo até pelo presidente de La Liga.