Rodrygo comenta eventual saída do Real Madrid: "Tenho contrato, mas tudo pode acontecer"

Nesta terça-feira, o atacante Rodrygo falou sobre a possibilidade de deixar o Real Madrid e não descartou uma saída. O brasileiro se prepara para disputar a final da Liga dos Campeões contra o Borussia Dortmund, no próximo sábado, às 16h (de Brasília), em Wembley, na Inglaterra.

¿Quiere Rodrygo al Real Madrid para toda la vida? ? "Los años que he estado aquí han sido un placer"

"Sim, bem, tudo pode acontecer. Tenho contrato, mas os anos que passei aqui foram um prazer para mim", disse em entrevista à DAZN.

Perguntado se a declaração poderia preocupar os torcedores do clube merengue, Rodrygo respondeu da seguinte forma:

"Não, não, tranquilo. Como eu disse, eu sempre quero estar neste clube, mas vamos ver."

Após a repercussão do trecho, o atacante repostou em suas redes sociais uma publicação desmentindo uma eventual saída. Nela, diz que o brasileiro tem a esperança de fazer história no Real Madrid e não considera outra opção. O post também afirma que ele errou o tempo verbal em sua fala.

#InfoNaninho El entorno de Rodrygo desmiente que el jugador esté pensando en salir del Real Madrid. El brasileño tiene la ilusión de hacer historia en el Real Madrid y no contempla otra opción. Rodrygo se equivocó en el tiempo verbal y DAZN lanzó un cebo con ese clip.

Na atual temporada, Rodrygo foi um dos destaques do time espanhol. Ao todo, ele realizou 50 jogos, marcou 17 gols e deu nove assistências.

Porém, o jovem de 23 anos tem sua vaga na equipe titular ameaçada para 2024/25, com a provável chegada do atacante Kylian Mbappé ao Real Madrid. Além do francês, Endrick irá deixar o Palmeiras e também ingressará no time merengue.

Com cinco temporadas no clube, Rodrygo já conquistou uma Liga dos Campeões, três Campeonatos Espanhóis, um Mundial, uma Copa do Rei, três Supercopas da Espanha e uma Supercopa da UEFA. O brasileiro chegará ao seu segundo título de Champions League, caso vença a final da competição contra o Borussia Dortmund.