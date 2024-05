RMP detona Brasileirão em Datas Fifa: 'Para o Flamengo é desastroso'

Do UOL, no Rio de Janeiro

O colunista do UOL, Renato Maurício Prado, detonou a decisão da CBF de realizar jogos do Brasileirão na Data Fifa. Rodrigo Mattos entrou ao vivo na live do Flamengo para explicar como foi a reunião na sede da entidade. Para RMP, essa medida é desastrosa e ninguém sofre tanto quanto o rubro-negro.

É um caos. Caótico para o Flamengo. Jogar em Data Fifa é a pior situação para o clube, sempre foi e sempre será. O Flamengo perde todo seu meio-campo e os dois laterais. Não pode ser pior. Isso se o Dorival não resolver chamar alguém do Flamengo. Os cinco estrangeiros e mais o Pedro. Vai jogar o sub-23. É o fim do mundo. A paralisação foi uma demagogia sem vergonha. Não foi nem na emoção do momento que aconteceu o desastre, quando houve comoção para paralisar. Depois houve jogada política para criar um causo com a TV Globo. Essas duas semanas sem jogos serviram para que? Para o Flamengo é desastroso. Não há time que sofra tanto quanto o Flamengo. Nenhum time perde cinco titulares.

Rodrigo Mattos ainda afirmou que o Flamengo não queria jogos na Data Fifa. A preferência era a extensão do campeonato, mas essa ideia não foi colocada em pauta pela CBF.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília) Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília) Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília) Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Canal do Flamengo

Quer saber tudo o que rola com o Flamengo sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.

A opção ainda não aparece para todos. A liberação do recurso pelo WhatsApp está ocorrendo de forma gradual e pode levar mais de um dia. Para saber quando o recurso estará disponível para você, abra nosso canal pelo celular e ative a notificação.