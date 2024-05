Quem é o atleta do Sport que Daniel Alves está ajudando a levar para Europa

Do UOL, em São Paulo

Em liberdade provisória, Daniel Alves tem trabalhado como intermediário nas negociações entre os empresários do jogador Pedro Lima e os clubes europeus interessados.

Quem é Pedro Lima:

O jogador de 17 anos é a sensação do momento no Sport. No clube desde os 15 anos, estreou profissionalmente neste ano.

Ele já se tornou titular absoluto do clube e, nos bastidores, acredita-se que ele irá se tornar a maior venda da história do clube pernambucano.

O lateral direito marcou dois gols e deu suas assistências em 24 partidas.

Pela seleção brasileira, foi convocado por Ramon Menezes para integrar a seleção brasileira sub-20 nos treinos que vão acontecer entre 3 e 11 de junho. Além disso, disputou o Mundial sub-17 de 2023, dando uma assistência.

Os jornais espanhóis apelidaram o atleta de "novo Cafu", e ele vem sendo especulado em clubes como Chelsea, Juventus, Barcelona, PSG, Real Madrid e Grupo City.

Pedro completa 18 anos em 1º de julho, podendo ser negociado já na janela do meio do ano. Com contrato até 2027, o valor da multa rescisória é de cerca de R$ 84 milhões (15 milhões de euros) e o preço de mercado, R$ 45 milhões (8 milhões de euros).

O drible curto, a condução de bola e a precisão nas finalizações e cruzamentos são características do jovem que têm chamado a atenção.