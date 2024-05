Pedro vê Flamengo equilibrado, mas cobra evolução por títulos

Após a vitória por 3 a 0 do Flamengo sobre o Millonarios, Pedro - que marcou dois gols na partida, avaliou que o time está mais equilibrado e celebrou o bom momento individual.

O que aconteceu

Pedro destacou que a postura do adversário poderia complicar as ações do Flamengo. O atacante ressaltou que o Millonarios entrou em campo apenas para se defender.

O atacante flamenguista também celebrou o bom momento individual. Apesar de comemorar, Pedro disse que não há espaço para relaxar.

O Flamengo volta a campo em clássico contra o Vasco. No próximo domingo (2), às 16h (de Brasília), as equipes se enfrentam no Maracanã, com mando da equipe cruzmaltina.