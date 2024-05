Paulinho chora e se declara ao Corinthians: 'Fico pensando se mereço tudo'

Paulinho se emocionou em seu jogo de despedida do Corinthians. Após a vitória sobre o Racing-URU, ele disse que talvez não tenha noção do que representa no clube e se declarou à torcida.

Não teria coisa melhor do que fazer desse maravilhoso ambiente, estádio, diante dessa torcida que já falei por milhões de vezes que é a melhor do mundo. É uma despedida no sentido de gratidão. Pela festa que fizeram, amor e respeito. Desejar boa sorte a eles [jogadores], sabem que tem torcedor corintiano com sangue corintiano.

Talvez eu não tenha noção do que eu represento e às vezes fico pensando se eu mereço tudo isso, mas acho que sim. É gratidão e desejar boa sorte para eles e dizer que sempre vou torcer para o Corinthians. Paulinho

Paulinho não segurou a emoção após o apito final. Ele deu um longo abraço no técnico António Oliveira e depois agradeceu aos torcedores presentes na Arena.

O volante também afirmou que ainda não definiu seu futuro. Ele descartou que tenha qualquer proposta em mente e disse que vai pensar no próximo passo a partir da semana que vem.

[Futuro] Não tenho nada certo, não tem proposta nenhuma, primeiro sentei agumas vezes com a direção para ver o que seria a melhor decisão. ainda nao tenho nada em mente, vou deixar para semna que vem para resolver.