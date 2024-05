Paquetá vai a jogo do Fla em meio a acusação por apostas e silêncio da CBF

Do UOL, no Rio de Janeiro

O meia Lucas Paquetá, do West Ham, foi ao Maracanã para assistir ao jogo do Flamengo contra o Millonarios, pela Libertadores.

O que aconteceu

Paquetá está no Brasil após o fim da temporada na Premier League, que terminou com a formalização da denúncia contra ele por supostamente tomar cartões amarelos de propósito para influenciar o mercado de apostas.

Paquetá está convocado para a seleção brasileira, e a CBF não deu qualquer sinalização de mudança desse cenário, apesar da acusação formal.

Paquetá é ex-jogador do Flamengo, formado na base do clube e comemorou muito os gols ao longo da vitória sobre o Millonarios.

Acompanhado da mulher, Duda Fournier, ele tirou fotos com torcedores que estavam no camarote e até assinou camisas que jogaram para ele assinar.

No camarote, ele chegou a conversar com o ex-vice-presidente do Flamengo, Mauricio Gomes de Mattos.

Se nada na CBF mudar, Paquetá vai se apresentar nos Estados Unidos para os próximos amistosos da seleção e a disputa da Copa América. A data da apresentação é quinta-feira (30).