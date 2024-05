Onde vai passar Corinthians x Racing-URU? Como assistir ao vivo com imagens

Do UOL, em São Paulo

Corinthians e Racing-URU se enfrentam hoje (28), às 19h (de Brasília), em busca do primeiro lugar do Grupo F da Sul-Americana. O jogo será na Neo Química Arena, em São Paulo, e terá transmissão pela ESPN (TV fechada) e pelo Star+ (streaming).

O Racing lidera o Grupo F com um ponto a mais do que o Corinthians. A equipe uruguaia soma 11 pontos, contra 10 do Timão.

O Corinthians precisa vencer se quiser avançar direto às oitavas de final. Em caso de tropeço, os brasileiros vão ter que disputar um playoff para chegar às oitavas.

A partida também marca a despedida do volante Paulinho, ídolo da torcida. Ele não teve o seu contrato renovado e ainda não definiu onde será o seu futuro.

O Racing está invicto na Sul-Americana e faz campanha sólida. Na última partida pelo torneio, venceu o Nacional-PAR em casa por 2 a 1, com gols de Gastón Bueno e Dylan Nandín.

Corinthians x Racing-URU -- Copa Sul-Americana

Data e hora: 28 de maio de 2024, às 19h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Transmissão: ESPN (TV fechada) e Star+ (streaming)