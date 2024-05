NBA House anuncia atrações internacionais para edição de 2024

A NBA House confirmou nesta terça-feira que a edição de 2024 contará com atrações internacionais. O evento será realizado no Parque Villa-Lobos, durante os dias 6 e 23 de junho.

Entre as atrações confirmadas, estão: a equipe de dança do Golden State Warriors, o mascote do New Orleans Pelicans e o time de enterradas do Indiana Pacers.

E FOI DADA A LARGADA! ? Garanta AGORA seus ingressos para a NBA House 2024 que promete muitas novidades INCRÍVEIS!?

?? De 6 a 23 de Junho

? Parque Villa-Lobos, São Paulo - SP

?? Venda de ingressos gerais

Além disso, entre os dias 6 e 14 de junho, o mascote do Miami Heat, a equipe de dança do Washington Wizard e o time de enterradas do Houston Rockets irão se apresentar na NBA House.

A edição de 2024 será a sexta da NBA House no Brasil. Em 2023, mais de 44 mil pessoas participaram do evento e acompanharam o título do Denver Nuggets sobre o Miami Heat.

Os ingressos para o evento estão disponíveis no site da NBA House a partir de R$ 44,00. As vendas das entradas começaram no dia 23 de abril.