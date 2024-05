Medalhista de ouro no Rio, Thiago Braz é suspenso por 16 meses e não disputará os Jogos de Paris

A AIU (Unidade de Integridade do Atletismo) anunciou nesta terça-feira a suspensão de 16 meses para o atleta Thiago Braz. O brasileiro testou positivo para presença de uma substância proibida em seu corpo, o glicuronídeo de ostarina. O campeão olímpico de 2016 do salto vara alegou que ingeriu a substância através de suplementos esportivos. Com a decisão, Braz está fora dos Jogos Olímpicos de Paris, que começam em agosto.

"A AIU baniu Thiago Braz (Brasil) por 16 meses a partir de 28 de julho de 2023, pela presença de uma substância proibida (glicuronídeo de ostarina). Resultados de 2 de julho de 2023", diz a publicação oficial da AIU no X.

The AIU has banned Thiago Braz (Brazil) for 16 months from 28 July 2023, for the Presence of a Prohibited Substance (Ostarine glucuronide). DQ results from 2 July 2023 Details here: https://t.co/XsT6PL2BUo

Como mencionado na publicação, os resultados do teste positivo de Thiago Braz saíram em 2 de julho do ano passado. O brasileiro foi provisoriamente suspenso em 28 de julho de 2023 e só poderá competir novamente em 27 de novembro deste ano, cumprindo os 16 meses de punição. Por isso, Thiago Braz não competirá em Paris.

O brasileiro foi medalhista de ouro nas Olímpiadas de 2016, no Rio de Janeiro. Com uma performance histórica diante do francês Renaud Lavillenie, Braz quebrou o recorde olímpico de 6,03m para conquistar o primeiro lugar no estádio Nilton Santos. Nas Olímpiadas de Tóquio, Braz alcançou a marca de 5,87m e ficou com o bronze.