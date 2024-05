Jogo do Flamengo hoje: horário e onde assistir ao vivo

O Flamengo recebe o Millonarios hoje (28), às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O jogo terá transmissão ao vivo da ESPN (TV fechada) e Star+ (streaming).

O Flamengo depende apenas de si para avançar às oitavas de final. O Bolívar é o líder do Grupo E, com 10 pontos, enquanto o time carioca está em segundo, com sete, assim como o Palestino, em terceiro.

Com a vitória, a equipe de Tite garante a vaga sem depender de outro resultado. Um empate sela a classificação se os chilenos não vencerem o Bolívar, em La Paz. Em caso revés no Maracanã, o Palestino terá que ser derrotado na altitude.

O Flamengo vem de três vitórias seguidas na temporada. O jogo de hoje marca o reencontro do Maracanã com Gabigol após a polêmica com a camisa do Corinthians.

O Millonarios está eliminado e não tem mais ambições. Os colombianos não conseguem nem mesmo o terceiro lugar do grupo, que garante vaga na Sul-Americana.

Flamengo x Millonarios -- Copa Libertadores

Data e hora: 28 de maio de 2024, às 21h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Transmissão: ESPN (TV fechada) e Star+ (streaming)