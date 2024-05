Ituano coloca à prova artilharia de 3 pontos no Jogos das Estrelas LBF

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Um dos destaques nos arremessos de média distância na atual temporada, o Ituano terá três representantes no desafio do Jogo das Estrelas da Liga de Basquete Feminino (LBF).

O duelo ocorre na quinta-feira, na Farma Conde Arena, em São José dos Campos (SP). O evento terá transmissão ao vivo do UOL.

O clube da cidade de Itu é o líder no percentual de bolas de três convertidas, com 34.55%. Além disso, conta com Lee Lisboa, que lidera a lista de atletas em arremessos de três pontos certos, com média de 3,06.

Lee foi campeã do Desafio em 2022, quando defendia o Sampaio Corrêa. Agora, tenta voltar ao topo do pódio pelo Ituano. "Venho me preparando, dando atenção ao tempo, tentando ser o mais rápida possível sem perder a dinâmica do arremesso", disse.

É uma festa linda, que todo mundo gosta de participar; mas quando tem um troféu em disputa, todo mundo quer levar pra casa. Então espero fazer bonito, pra tentar sair de São José mais uma vez com o troféu Lee Lisboa

Quem vai defender o título do Desafio Wilson de Três Pontos é a companheira da equipe Larissa. Ela venceu no Jogos das Estrelas da última temporada, em casa, e na primeira participação.

Ano passado, eu sabia que tinha o fator casa, que me ajudaria muito, por estar acostumada com o aro... Mas, por ser a primeira vez, acredito que estava mais ansiosa para o desafio. Este ano será mais divertido, já que terá três representantes do meu time. Espero que uma delas esteja na final, junto comigo, é claro. Larissa

A terceira representante do Ituano é Maria Paulo Albiero. Ela comenta a performance da equipe nas bolas de três pontos e aponta o que acredita ser o diferencial.

"Eu acredito que o bom desempenho do nosso time vem do bom conjunto de peças que temos. Temos peças importantes dentro do garrafão e excelentes chutadoras de fora. Acredito também que nós somos um time que ganha vantagem jogando na velocidade. Nos jogos em que nós conseguimos transformar nossas posses defensivas em contra-ataque, a gente pôde criar vantagens cedo no jogo, o que já ditava o tom das partidas desde o início", analisou.

Em relação ao torneio, quero tentar aproveitar o momento. Treinamos todo dia pra bola cair na cesta, então no dia do torneio, quero só me divertir. Maria Paulo Albiero

O técnico Barbosa enalteceu o equilíbrio do Ituano. O comandante ressaltou que a equipe não se destaca apenas nos arremessos de longa distância. "O grande fator do time, se observar as estatísticas, nós lideramos em três pontos e estamos em segundo nos dois pontos, bem próximo do primeiro (SESI Araraquara)", apontou.