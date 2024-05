Internacional x Belgrano vai passar no SBT? Saiba onde assistir ao vivo

O Internacional mede forças com o Belgrano hoje (28), às 21h30 (de Brasília), pela 6ª rodada da Copa Sul-Americana. O jogo será realizado na Arena Barueri, em São Paulo, e terá transmissão ao vivo no SBT, ESPN e Star+.

O Colorado volta aos gramados após um mês sem atuar, devido à tragédia no Rio Grande do Sul. Como os estragos das enchentes, o Internacional joga longe do seu estado.

O Inter pode colar na liderança do Grupo C em caso de vitória. O time comandado por Eduardo Coudet está em terceiro, com dois jogos a menos, enquanto o rival argentino é o líder, com nove.

Os próximos jogos do Colorado serão disputados em junho. Os compromissos contra o Real Tomayapo, fora, e Delfín, como mandante, estão marcados para os dias 4 e 8 de junho, respectivamente.

Internacional x Belgrano -- Copa Sul-Americana

Data e hora: 28 de maio de 2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena Barueri, em São Paulo (SP)

Transmissão: SBT (TV aberta), ESPN (TV fechada) e Star+ (streaming)