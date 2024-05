Inter entra em campo com uniforme sujo de lama por tragédia no RS

Diante do Belgrano (ARG), pela Copa Sul-Americana, os jogadores do Inter entraram em campo com os uniformes manchados de barro, no primeiro jogo do Colorado desde o fim de abril, quando começaram as enchentes no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

O Inter esclareceu que a ação é mais que uma lembrança da tragédia. Nas redes sociais, o clube esclareceu que se trata de "um pedido de ajuda", esclarecendo que a tragédia não acabou.

As camisas serão leiloadas após a partida. Assinadas pelos jogadores, as peças serão vendidas virtualmente e todo o valor arrecadado será usado para ajudar as vítimas das enchentes no Sul.

Com o Beira-Rio, que também foi afetado pelas chuvas, indisponível, o Inter mandou seu jogo na Arena Barueri. O duelo, válido pelo Grupo C da Copa Sul-Americana, terminou com vitória do Belgrano por 2 a 1. Foi o último jogo da equipe argentina, que somou 12 pontos, na primeira fase

O Inter não pode mais liderar o grupo. A equipe gaúcha tem cinco pontos em quatro jogos e não pode mais alcançar o Belgrano.