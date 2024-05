Hernan: Flamengo venderá Fabrício Bruno por R$ 67 milhões mais variáveis

Negócio fechado: o Flamengo venderá o zagueiro Fabrício Bruno ao West Ham, da Inglaterra, por R$ 67,3 milhões fixos mais R$ 5,6 milhões em variáveis. A informação é de André Hernan, no De Primeira.

Segundo o colunista do UOL, as partes bateram o martelo e só falta agora a assinatura do contrato. Ao todo, a transação pode alcançar quase R$ 73 milhões (13 milhões de euros), detalhou Hernan.

O que me contaram hoje cedo em relação ao Fabrício Bruno é que já está fechado, apalavrado. Não está assinado ainda, mas teve o aceite dos termos do jogador e do Flamengo. O jogador já tinha dado o sim na proposta, faltava o sim do Flamengo para os termos.

O negócio já está sacramentado, falta só a assinatura, e hoje vai ser a despedida para a torcida do Fabrício Bruno, que é um baita jogador. São 12 milhões de euros de valor fixo e mais um de variável. Então, são 13 milhões de euros no total. André Hernan

