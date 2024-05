Fluminense x Allianza Lima: confira informações e onde assistir ao confronto pela Libertadores

O Fluminense já está classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores e também assegurou a primeira posição de seu grupo. Em situação confortável, o Tricolor recebe o Alianza Lima nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

A partida válida pela última rodada da fase de grupos terá transmissão de TV Globo, ESPN e Star+.

O Tricolor soma 11 pontos e terá pela frente o lanterna da chave. O Alianza possui quatro pontos e, para se classificar, não depende das próprias forças. O time peruano precisa vencer e torcer por um empate no confronto entre Cerro Porteño e Colo-Colo.

Cerro Porteño e Colo-Colo duelam no mesmo horário, no Estádio La Nueva Olla, em Assunção. Quem ganhar neste jogo, avança de fase. O empate beneficia os paraguaios, pois têm vantagem nos critérios de desempate, mas só serve se o Alianza tropeçar no Rio de Janeiro.

"O Fluminense é sempre muito mais forte jogando dentro de casa. Vamos batalhar para fazer um grande jogo e conseguir a maior pontuação possível nesta primeira fase da Libertadores", disse o técnico Fernando Diniz.

O lateral direito Samuel Xavier, o zagueiro Manoel e os atacantes Marquinhos e Douglas Costa voltaram a treinar com o grupo e serão opções para Diniz. O zagueiro Marlon deve ser a novidade no time. Já o meia Jhon Arias foi liberado pela seleção colombiana para jogar a partida.

Preparação concluida! Amanhã é dia de FLUMINENSE no Maraca! ?????? ?: Lucas Merçon/FFC pic.twitter.com/fofuslwEMD ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 28, 2024

Pelo Alianza Lima, o técnico Alejandro Restrepo mostra respeito ao adversário brasileiro. "Sabemos como é difícil enfrentar o Fluminense no Maracanã. É o atual campeão da Libertadores. Mas estamos competindo em bom nível em todos os jogos do torneio", declarou.

Para este jogo, o Alianza tem problemas. O goleiro Ángelo Campos, lesionado, e o volante uruguaio Sebastián Rodríguez, suspenso por acúmulo de cartões amarelos, ficam fora. Assim, Franco Saravia entra no gol e Ángel De La Cruz ganha a vaga no meio.

FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE-BRA x ALIANZA LIMA

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 29 de maio de 2024 (Quarta-feira)



Horário: 21h30(de Brasília)



Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguai)



Assistentes: Nicolas Taran (Uruguai) e Pablo Llarena (Uruguai)



VAR: Leodan Gonzalez (Uruguai)

FLUMINENSE: Fábio, Guga, Marlon, Felipe Melo e Marcelo; Martinelli, Lima, Paulo Henrique Ganso e Jhon Arias; Keno e Germán Cano



Técnico: Fernando Diniz

ALIANZA: Franco Saravia, Jiovany Ramos, Marco Huamán, Carlos Zambrano e Renzo Garcés; Jhamir D?Árrigo, Ángel De La Cruz, Adrián Arregui e Catriel Cabellos; Kevin Serna e Hernán Barcos



Técnico: Alejandro Restrepo