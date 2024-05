Fluminense divulga mais de 35 mil ingressos vendidos para duelo pela Libertadores

O Fluminense anunciou nesta terça-feira que mais de 35 mil ingressos para o jogo contra o Alianza-PER, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, já foram vendidos. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília) desta quarta, no Maracanã.

Os ingressos para o confronto seguem disponíveis para todos os setores, com exceção do visitante, no site do clube. As entradas custam a partir de R$ 25,00.

Mais de 3??5?? mil Tricolores confirmados para a partida de amanhã! Vem pro Maraca! ???? Garanta seu ingresso e jogue junto com o Flu >> https://t.co/1evH5Ivg7u pic.twitter.com/0WzRgtRje4 ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 28, 2024

O Tricolor Carioca já se classificou às oitavas de final e tem a liderança do Grupo A garantida. No entanto, a equipe busca a vitória para melhorar sua campanha no quadro geral, visando a vantagem de decidir em casa os confrontos do mata-mata. O time de Fernando Diniz é líder com 11 pontos.

Adversário do Fluminense, o Alianza-PER ocupa a lanterna do grupo com quatro pontos e precisa vencer para conquistar a classificação. Colo-Colo-CHI e Cerro Porteño-PAR, ambos com cinco unidades, também se enfrentam nesta quarta-feira.