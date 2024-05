Ferroviário supera Floresta e conquista a primeira vitória na Série C

Nesta terça-feira, pela sexta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o Ferroviário visitou o Floresta no Estádio Presidente Vargas e venceu por 2 a 1. O gol dos mandantes foi marcado por Marllon dos Santos, enquanto Vinícius Rodrigues e Marcelo Antônio garantiram o triunfo.

Com isso, o Ferroviário, que ainda não havia vencido na competição, conquistou o primeiro triunfo e deixou a zona de rebaixamento. Agora, a equipe se encontra na 15ª posição, com quatro pontos. Porém, vale lembrar que a equipe possui três jogos a mais em relação ao Caxias e São José, ambos também na zona da degola. Já o Floresta, que perdeu todos os seis jogos até aqui, seguiu na lanterna da Série C.

Por fim, o Ferroviário retorna aos gramados contra o Londrina. A bola rola no sábado, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas. Já o Floresta duela com o ABC no domingo. A partida acontece às 19h (de Brasília), no Estádio Maria Lamas Farache.

Os gols

O placar foi aberto logo cedo, aos 13 da primeira etapa. Vinícius, do Ferroviário, aproveitou o cruzamento de Marcelinho vindo do lado direito e emendou para o fundo das redes.

Já aos 32 da etapa final, o goleiro Douglas acabou espalmando a falta de Marllon para dentro do gol.

No entanto, o Feroviário garantiu a vitória nos acréscimos, com Marcelo Antônio. Aos 48, Ciel deixou Marcelo Antônio livre para balançar as redes e fechar a conta.