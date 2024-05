Ex-São Paulo, André Jardine vive boa fase no comando do América, do México

O ex-treinador do São Paulo, André Jardine, vive boa fase com o América, do México. O brasileiro de 44 anos ficou à frente do Tricolor por três meses e deixou a equipe paulista em fevereiro de 2019. São 54 jogos à frente do clube mexicano, com três títulos conquistados. Os dados são do site Sofascore.

América-MEX de André Jardine na temporada 23/24: ?? 54 jogos

? 31V - 16E - 7D (!)

? 67.3% apv. (!)

?? 104 gols (!)

? 44 gols sofridos (!)

? 168 grandes chances (!)

? 6.9 finalizações p/ marcar (!)

?? 14.1 finalizações p/ sofrer (!)

2 títulos (Apertura e Clausura)

No comando do América, Jardine tem 67,3% de aproveitamento. São 31 vitórias, 16 empates e sete derrotas. O técnico brasileiro conquistou a Apertura e a Clausura do Campeonato Mexicano deste ano, equivalente a 1º turno e 2º turno. Com o título do torneio de Clausura, o América venceu automaticamente mais um título, o Campeão dos Campeões, que coloca frente a frente o campeão da Apertura e da Clausura.

Após sair do São Paulo, Jardine foi o treinador da Seleção Brasileira olímpica, que conquistou o ouro nas Olímpiadas de Tóquio-2020. Depois, o técnico de 44 anos foi dirigir o Atlético São Luís, do México. O bom trabalho no Campeonato Mexicano lhe rendeu uma vaga para comandar o América, um dos maiores clubes do país.

No América desde 2023, Jardine se consolidou no futebol mexicano com a temporada vitoriosa. O bicampeonato do país, conquistado pelo técnico brasileiro, não acontecia há 35 anos para o clube da Cidade do México.