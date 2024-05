Ex-Real diz que perdeu familiares em Nova Caledônia: 'Baleados na cabeça'

Ex-jogador do Real Madrid e da seleção francesa, Christian Karembeu lamentou os episódios de violência em Nova Caledônia, onde nasceu. Ele revelou que perdeu dois familiares.

O que ele disse

Perdi membros da minha família. É por isso que fiquei em silêncio, estou de luto. Duas pessoas da minha família foram baleadas na cabeça. São atiradores de elite. Esperamos que esses assassinatos sejam investigados. Karembeu, à rádio Europe1

O que aconteceu

Karembeu não confirmou a identidade dos dois familiares. No entanto, a Europe1 disse que se tratam de um sobrinho e uma sobrinha.

Nova Caledônia está sendo palco de violentos protestos de separatistas, que já deixaram centenas de feridos. Segundo a imprensa francesa, sete pessoas morreram nos últimos dias.

A crise no arquipélago começou há duas semanas atrás. A Nova Caledônia está sob domínio francês desde os anos 1800, mas integrantes do povo indígena reivindicam mais autonomia.

No último dia 15, o governo da França decretou estado de emergência no local. As autoridades também indicaram um toque de recolher obrigatório, além de fecharem escolas e o aeroporto principal.