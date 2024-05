Escalação do São Paulo: elenco finaliza preparação para pegar o Talleres

A escalação do São Paulo para o duelo desta quarta-feira, com o Talleres, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela Libertadores, deve contar com novidade. Nesta terça, o Tricolor encerrou sua preparação no CT da Barra Funda para o confronto decisivo que vale a liderança do Grupo B da competição continental.

Jonathan Calleri, desfalque nos últimos três jogos do São Paulo por causa de uma lesão na panturrilha direita, vem trabalhando normalmente há alguns dias e deve retornar ao time titular, reforçando o sistema ofensivo tricolor.

A provável escalação do São Paulo para encarar o Talleres conta com Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Bobadilla, Alisson e Luciano; Michel Araújo, Ferreirinha e Calleri.

O treino

A terça-feira de trabalho começou com exercícios de mobilidade e ativação, seguidos de uma roda de passes, comandados pelos preparadores físicos. Logo em seguida, o técnico Luis Zubeldía passou a coordenar as atividades no CT da Barra Funda.

O treinador argentino promoveu um enfrentamento de 11 contra 11, com a presença de um curinga. A segunda atividade contou apenas com o time titular, que treinou jogadas de bola parada.

Ainda houve um trabalho de progressão e finalização para parte do grupo antes do fim do treinamento na fria manhã desta terça-feira na Zona Oeste da capital paulista.

O Talleres é o líder do Grupo B, com 13 pontos, seguido pelo São Paulo, com dez. Para desbancar os argentinos da ponta da tabela, basta ao Tricolor uma vitória simples, que o faria igualar o rival na pontuação, mas ultrapassá-lo no saldo de gols.