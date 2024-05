Emocionado, Paulinho é ovacionado pela torcida e festejado por elenco em despedida do Corinthians

A noite desta quarta-feira marcou o último capítulo de Paulinho com a camisa do Corinthians. O volante, de 35 anos, se despediu do clube após a vitória por 3 a 0 sobre o Racing-URU, na Neo Química Arena, pela Sul-Americana.

A despedida de Paulinho foi marcada por muita emoção. Antes mesmo da bola rolar, o jogador foi ovacionado pelos torcedores presentes no estádio, durante o aquecimento. O cenário se repetiu quando o nome de Paulinho foi citado pela locutora minutos antes da partida.

O experiente meio-campista entrou apenas no segundo tempo, quando o Timão já vencia com ampla vantagem. Ele até tentou balançar as redes, mas não conseguiu alterar o placar. A grande homenagem veio só depois do apito final.

Ao término do jogo, Paulinho se emocionou e foi às lágrimas. O elenco do Corinthians formou uma roda no meio do campo, e o volante, ao centro, recebeu aplausos da torcida. Depois, o grupo e o técnico António Oliveira festejaram e levantaram o atleta.

Ao lado de dois filhos pequenos, o jogador deu uma volta olímpica no estádio corintiano e foi para os braços da Fiel. No fim, ele se ajoelhou no centro do gramado e recebeu um abraço de sua esposa antes descer para o vestiário pela última vez como jogador do Corinthians.

Com contrato apenas até o fim de junho, Paulinho vinha negociando uma extensão contratual pelo menos até o final do ano. Entretanto, o jogador não entrou em um acordo com a diretoria alvinegra. Ele concederá entrevista coletiva nesta quarta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, a partir das 11h (de Brasília).

Vindo de duas lesões no ligamento do joelho, Paulinho retornava aos poucos no Corinthians. O atleta era visto como uma referência no vestiário e, dentro de campo, capaz de exercer diferentes funções.

Entretanto, embora tenha recebido oportunidades do técnico António Oliveira, o volante não vinha rendendo dentro dos gramados. Nesta temporada, foram apenas 11 aparições, sem gols ou assistências.

Ídolo do Corinthians, Paulinho conquistou quatro troféus pelo Timão: Brasileiro de 2011, a Libertadores e o Mundial de 2012, além da Recopa Sul-Americana de 2013. Somada a segunda passagem, foram 218 jogos e 40 gols pelo clube do Parque São Jorge.