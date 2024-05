Daniel Alves vira intermediário entre clubes e lateral da seleção sub-17

Em liberdade provisória após ser condenado em primeira instância a 4 anos e 6 meses de prisão por estupro, Daniel Alves voltou a trabalhar com futebol: nos últimos dois meses, ele tem participado de reuniões com os empresários do lateral-direito Pedro Lima, de 17 anos, que joga no Sport Recife e disputou o Mundial sub-17 com a seleção brasileira em 2023.

O UOL confirmou a informação com três fontes ligadas a empresários e clubes, que falaram sob condição de anonimato. Todas afirmam que o jogador está fazendo o meio-campo das negociações, inclusive participando de reuniões presenciais com clubes e empresários.

Alves tem estado em contato constante com Renato Guimarães, agente do jogador no Brasil. O empresário viajou para Barcelona em abril. A reportagem entrou em contato com ele duas vezes, uma delas enquanto ele estava na capital catalã, mas ele negou que o ex-lateral esteja envolvido em qualquer negociação referente ao atleta.

A relação entre os dois ganhou força na reta final de 2022, no período da Copa do Mundo no Qatar. Na ocasião, Daniel Alves ainda jogava (defendia o Pachuca, do México) e esteve na lista de convocados de Tite.

Nesta semana, a reportagem tentou novo contato, pedindo que o empresário esclarecesse a participação do ex-jogador nas negociações. Guimarães voltou a negar qualquer participação de Daniel Alves na gestão de carreira do jogador.

Guimarães diz ter como parceira oficial na Europa a empresa PH Sports Agency. A diretora internacional da agência, Bibiana Weggelaar, trabalhou por quase 10 anos na empresa que o brasileiro tinha com sua ex-mulher, Dinorah Santana.

Procurada pela reportagem, Dinorah disse não saber detalhes do caso, mas afirmou que Bibiana foi madrinha de seu segundo casamento, com Fransergio Bastos.

Em contato com o UOL, Bibiana desconversou sobre o envolvimento de Daniel Alves como empresário ou intermediário na carreira de Pedro Lima. Por mensagem de texto, ela afirmou que trabalhou para Alves e Dinorah, que ainda fala com eles regularmente, mas que os empresários do jogador são ela e Renato Guimarães, a quem chamou de sócio. A assessoria de imprensa do brasileiro afirma "desconhecer a informação."

Se publicamente a estratégia é deixar o nome de Daniel Alves em segundo plano, nos bastidores a presença do lateral é considerada um trunfo para levar Pedro Lima a clubes grandes do futebol europeu. Em conversas privadas, o ex-lateral afirma que sua influência e contatos podem abrir as portas dos principais mercados europeus.

Entre os times que já colocaram Pedro Lima no radar estão Barcelona, Juventus e PSG —Daniel Alves jogou nos três. O Chelsea é o mais recente a mostrar interesse.

"Novo Daniel Alves" e provável venda recorde do Sport

Pedro Lima, lateral do Sport Imagem: Marlon Costa/Marlon Costa/AGIF

Pedro Lima é a grande sensação do momento no Sport, onde foi revelado e estreou profissionalmente em 2024. O lateral-direito de 17 anos assumiu recentemente o posto de titular absoluto e tem sido trabalhado nos bastidores para ser a maior venda da história do clube pernambucano.

Com passagens frequentes pelas seleções de base do Brasil, especialmente a sub-17, a promessa do Leão da Ilha está blindada hoje por uma multa rescisória para o futebol europeu de 15 milhões de euros (cerca de R$ 84 milhões). O preço de mercado gira em torno de 8 milhões de euros (R$ 45 milhões).

Contratualmente, o jovem jogador, cujo vínculo vigente tem validade até 2026, pode ter a multa aumentada muito em breve, assim como a duração do acordo: acréscimo de um ano (até 2027). Isso, no entanto, depende de metas atingidas dentro da própria equipe.

Desde que estreou no time de cima do Sport, Pedro Lima fez 24 jogos oficiais, marcou dois gols e deu duas assistências.

Daniel Alves pode trabalhar?

A sentença de Daniel Alves, ditada pelo Superior Tribunal de Justiça da Catalunha, em 22 de fevereiro, vai além da pena de 4 anos e 6 meses de prisão. O texto final impõe restrições ao brasileiro, entre elas uma inabilitação especial para qualquer trabalho, ofício ou cargo público relacionados com menores de idade, por cinco anos.

Entretanto, apesar de Pedro Lima ter 17 anos — e ser, portanto, menor de idade — a restrição não se aplica.

"O Tribunal impõe essa pena acessória depois de cumprida a sentença de prisão. Como ele ainda não cumpriu toda a pena, e está em liberdade provisória, essa parte da sentença ainda não é considerada", explica Rosario de Vicente Martínez, professora de Direito Penal da Universidad Castilla-La Mancha.

"A partir do momento que ele cumprir a pena, ele passará a estar 5 anos com essa restrição de trabalhar com menores de idade. Desde que, é claro, seja possível comprovar a participação dele nesse tipo de atividade", conclui a professora.

Depois da condenação por estupro em fevereiro, a defesa de Daniel Alves alegou que o brasileiro, por já ter sido julgado em primeira instância, poderia aguardar a última instância em liberdade, argumentando que não havia risco de fuga.

Depois de 14 meses na prisão, Alves agora está em liberdade provisória, com os passaportes brasileiro e espanhol confiscados, e se apresenta todas as sextas-feiras ao Superior Tribunal de Justiça da Catalunha, em Barcelona.