Corinthians: Fagner preocupa ao sair no 1º tempo e ganha 'apelo' de António

Do UOL, em São Paulo

O lateral direito Fagner virou preocupação no Corinthians após a vitória sobre o Racing-URU, pela Sul-Americana.

O que aconteceu

O camisa 23 foi substituído por lesão ainda no primeiro tempo. Ele não teve condições de continuar na partida e deixou o campo com a mão no posterior da coxa depois de ter dado um carrinho.

O jogador admitiu que sua coxa está "doendo um pouquinho" e passará por exames. "Vamos ver o que dá amanhã", complementou ao passar pela zona mista.

A situação de Fagner também preocupou o técnico António Oliveira, que estendeu um apelo à diretoria. O treinador português disparou elogios e pediu que o atleta seja preservado como um ídolo.

O lateral de 34 anos é o mais experiente do elenco após as saídas de Cássio e Paulinho. António destacou que Fagner agrega muito ao grupo e que é um dos três melhores atuando na posição no futebol brasileiro.