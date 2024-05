Com retorno de Alison, Santos goleia Juventus da Mooca em jogo-treino na Vila Belmiro

Na manhã desta terça-feira, sem os principais titulares, o Santos disputou um jogo-treino contra a Juventus da Mooca. Na Vila Belmiro, o Peixe goleou o adversário por 5 a 1. O lateral Rodrigo Ferreira marcou um hat-trick, enquanto Cazares e Serginho completaram o 'chocolate' santista.

O confronto também trouxe uma novidade e uma importante notícia para o técnico Fábio Carille. Após 11 meses fora por conta de uma lesão ligamentar no joelho esquerdo, Alison retornou aos gramados. O volante, inclusive, foi titular do time montado pelo treinador.

A partida foi dividida em dois tempos de 35 minutos. Carille mandou a campo um time com: Gabriel Brazão (Diógenes); Aderlan, Alison, Alex e Rodrigo Ferreira; Sandry (Vinícius Balieiro), Nonato e Cazares; Hayner, Serginho e Morelos.

Os jogadores que iniciaram a partida contra o América-MG, na última sexta-feira (24), fizeram uma atividade técnica mais cedo, também na Vila Belmiro. O treinador usou o jogo-treino desta terça-feira para dar ritmo aos atletas que não acumulam muitos minutos na temporada.

O jogo-treino faz parte da preparação para o confronto diante do Botafogo-SP, pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola nesta segunda-feira (03), às 20h (de Brasília), no Estádio do Café, em Londrina (PR). O elenco santista, assim, tem a semana livre para trabalhar e ajustar detalhes até o duelo.

Para o compromisso diante do rival paulista, o técnico Fábio Carille terá cinco desfalques já conhecidos. Após romper o Tendão de Aquiles, o goleiro João Paulo precisou passar por cirurgia. Os atacantes Guilherme (lesão muscular), Julio Furch (pubalgia) e Pedrinho (pubalgia) também seguem fora de combate.

Outro que desfalcará o Santos na partida será JP Chermont. O lateral direito foi convocado para um período de treinamentos com a Seleção Brasileira sub-20 e deve se apresentar no dia 3 de junho, mesmo dia do embate.

O jogo-treino

O placar do jogo-treino foi aberto aos 22 minutos do primeiro tempo. Rodrigo Ferreira finalizou no canto direito após receber passe de Serginho e fez o primeiro gol do Santos. A Juventus empatou na sequência, mas viu o Peixe rapidamente construir a vitória.

Recuperado de cirurgia na mão direita, o lateral Aderlan cruzou pela direita. Rodrigo Ferreira, oportunista, apareceu dentro da grande área cabecear e colocar o Alvinegro Praiano novamente em vantagem.

Já no fim da primeira etapa, foi a vez do meia Serginho fazer boa jogada no meio de campo e sofrer falta. O próprio meia cobrou e mandou no ângulo, anotando um golaço e ampliando a vantagem do Santos para dois gols.

No segundo tempo, Hayner fez linda jogada pela direita aos 12 minutos, adentrou a grande área e cruzou rasteiro para Cazares marcar mais um para o Peixe.

Logo após o quarto gol santista, Aderlan recebeu, driblou a marcação e rolou para Rodrigo Ferreira dentro da área. Sozinho, o lateral apenas deslocou o goleiro para anotar um hat-trick e concluir a goleada em 5 a 1 na Vila Belmiro.