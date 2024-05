Com 35 mil ingressos já vendidos, Cruzeiro deve ter casa cheia em jogo decisivo da Sul-Americana

O Cruzeiro anunciou nesta terça-feira que 35 mil ingressos já foram vendidos para o jogo contra a Universidad Católica pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana. A partida será realizada na quinta-feira, às 21h (de Brasília), no Mineirão.

SOMOS 3??5?? MIL! Quinta-feira é dia de apoiar o Cabuloso no último jogo da fase de grupos da Sul-Americana. ? Garanta o seu lugar: https://t.co/ufex7sOclX e App Nação Azul#CRUxUCA #LaBestiaNegra pic.twitter.com/g4AEeV2yKz ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) May 28, 2024

Ainda há ingressos disponíveis para compra e a expectativa é que o número de torcedores presentes no duelo aumente. Os preços das entradas variam entre R$ 100,00 e R$ 300,00.

O confronto vale a liderança do Grupo B. A Raposa é a segunda colocada, com nove pontos. Enquanto o time chileno ocupa a primeira posição, com 11. Assim, apenas uma vitória garante o primeiro lugar para a equipe brasileira.

Na Sul-America, os primeiros colocados avançam diretamente para as oitavas de final da competição. Já as equipes que terminarem na segunda posição terão que disputar um playoffs contra os times eliminados em terceiro lugar na Libertadores.

Por conta disso, o duelo será decisivo para o Cruzeiro, que conta com o apoio de seus torcedores para garantir a vaga nas oitavas de final do torneio.

Confira a tabela de preços dos ingressos: