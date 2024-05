Com 13 atletas do futebol paulista, Seleção Brasileira sub-15 é convocada para período de treinos

A CBF divulgou, nesta segunda-feira, a convocação da Seleção Brasileira sub-15 para um período de treinos na Granja Comary, no Rio de Janeiro, entre os dias 1º e 9 de julho. O São Paulo foi a equipe com mais representantes convocados, com quatro jogadores. Santos, Palmeiras e Corinthians tiveram três nomes selecionados.

Os atletas são-paulinos chamados foram o zagueiro Kauã Daniel, o meia Davi Pena e os atacantes Arthur Covolam e Gustavo Zabarelli. Ao todo, 24 jogadores de 11 clubes diferentes foram selecionados.

A equipe vai se apresentar ao treinador Dudu Patetuci no dia 1º de junho. Os treinamentos visam a preparação da Seleção para a disputa da Copa 2 de Julho, em Salvador, entre os dias 2 e 13 de julho.

?? O zagueiro Kauã Daniel, o meia Davi Pena, e os atacantes Arthur Covolam e Gustavo Zabarelli são convocados para a Seleção Sub-15 Saiba mais: https://t.co/1WVlD1waCm#MadeInCotia#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/opqxo7ZwZn ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 28, 2024

Confira a lista completa de convocados

Goleiros:



Arthur do Vale - Santos



Gustavo Milani - Corinthians



Lucca Uchoa - Palmeiras

Laterais:



Danylo Amaral - Fluminense



Matheus Gomes - Palmeiras



Richard Wendel - Fluminense



Thiago Vaz - Palmeiras

Zagueiros:



Guilherme Vieira - Atlético-MG



Kauã Daniel - São Paulo



Fábio Junior - Fluminense



Paulo César - América-MG

Meio-campistas:



Arthur Gomide - Atlético-MG



Arthur Pereira - Grêmio



Davi Pena - São Paulo



João Vitor - Flamengo



Luis Servo - Cruzeiro



Vinicius Rocha - Santos

Atacantes:



Arthur Covolam - São Paulo



David Nogueira - Santos



Fabrício Prado - Internacional



Gustavo Zabarelli - São Paulo



João Gabriel - Atlético-MG



Kauê Junior - Corinthians



Kayque Silva - Corinthians.