Clima de despedida! Veja 5 gols marcantes de Paulinho pelo Corinthians

Após cinco temporadas e duas passagens pelo clube, Paulinho se despede do Corinthians nesta terça-feira contra o Racing-URU, pela Copa Sul-Americana. O ídolo alvinegro conquistou quatro títulos na equipe do Parque São Jorge: Um Campeonato Brasileiro (2011), uma Libertadores (2012), um Mundial de Clubes (2012) e um Campeonato Paulista (2013). Pelo Timão, o jogador de 35 anos disputou 218 partidas e marcou 40 gols. A Gazeta Esportiva separou cinco gols marcantes de Paulinho pelo Corinthians, confira abaixo:

Obrigado, Paulinho! ? ? O duelo desta terça-feira (28), pela CONMEBOL Sudamericana, será a partida de despedida do nosso volante, que tem uma linda história pelo Timão! 8??? Acompanhe como foi o último treino do nosso craque! ?? Boletim completo ?? https://t.co/6NoL15EtFz... pic.twitter.com/QBvE9CYUuF ? Corinthians (@Corinthians) May 27, 2024

1º - Gol contra o Vasco, pela Libertadores (23/05/2012)

Quando se fala de Paulinho no Corinthians, é impossível não lembrar do gol contra o Vasco, pela Libertadores. Era o segundo jogo do confronto, válido pelas quartas de final da competição. Na primeira partida em São Januário, um empate em 0 a 0 fez com que o duelo fosse decidido no Pacaembu. A partida estava muito equilibrada e o Vasco já havia tido uma chance clara de gol, no famoso chute de Diego Souza que Cássio defendeu na ponta dos dedos. O cronômetro marcava os 42 minutos do segundo tempo e era escanteio para o Corinthians. Na cobrança, Paulinho subiu mais alto que a defesa Cruzmaltina e marcou o gol da classificação do Timão, que mais tarde conquistaria a América.

Daniel Augusto Jr / Ag. Corinthians

2º - Gol contra o Santos, na final do Campeonato Paulista (12/05/2013)

Após o título do Mundial de Clubes em 2012, o Corinthians chegou à final do Campeonato Paulista de 2013 contra o Santos de Neymar. No primeiro jogo, realizado no Pacaembu, o Timão venceu por 2 a 1, com gols de Paulinho e Paulo André. O volante abriu o placar da vitória corintiana, que foi fundamental para a conquista do Estadual. Na segunda partida, um empate em 1 a 1 assegurou o título para o Corinthians.

Daniel Augusto Jr / Ag. Corinthians

3° - Gol contra o Palmeiras, pelo Campeonato Paulista (25/03/2012)

O terceiro gol da lista foi feito em um Derby contra Palmeiras, pelo Campeonato Paulista. Naquela ocasião, o Verdão abriu o placar no primeiro tempo com Marcos Assunção. No segundo tempo, Paulinho iniciou a virada do Corinthians com um gol aos três minutos. Logo depois, Márcio Araújo fez contra e o Timão venceu o clássico por 2 a 1.

Daniel Augusto Jr. / Ag Corinthians

4° - Gol contra o Santo André, pelo Campeonato Paulista (04/03/2023)

Pouco tempo depois de retornar ao Corinthians, em 2022, Paulinho rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo e ficou afastado dos gramados por oito meses. Alguns jogos depois de retornar, Paulinho marcou o último gol do Corinthians na vitória contra o Santo André, por 3 a 1. O tento do volante foi muito comemorado por todo o estádio e pelos jogadores, que acompanharam de perto o drama do jogador para se recuperar da lesão.

Rodrigo Coca / Agência Corinthians

5° - Gol contra o Ituano, pelo Campeonato Paulista (06/02/2022)

Foi nesta partida contra o Ituano, que Paulinho marcou seu primeiro gol depois de retornar ao Corinthians. Em um confronto difícil, o volante marcou de cabeça o gol da virada do Timão, após cruzamento de Gabriel Pereira. O Corinthians venceu o jogo no estádio Novelli Júnior por 3 a 2.

Rodrigo Coca / Agência Corinthians