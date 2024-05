Bicampeã mundial de bodyboarding Luna Hardman é recebida com festa no aeroporto de Vitória

A manhã desta terça-feira foi de festa no aeroporto de Vitória, no Espírito Santo. Amigos recepcionaram a capixaba Luna Hardman, que chegou à cidade após a conquista do bicampeonato mundial Pro Junior de Bodyboarding, no Chile, no Antofagasta Bodyboard Festival, na última quinta-feira.

Luna, de 18 anos, havia sido campeã pela primeira vez em 2022. Este é o seu último ano na Pro Junior e, agora, foca exclusivamente na Profissional.

Logo que desembarcou, Luna foi carregada pelos amigos que estiveram no aeroporto para recepcionar a bicampeã, que chegou ao lado da mãe, Neymara Carvalho, pentacampeã mundial e dez vezes campeã brasileira. As duas posaram juntas para as fotos e não esconderam a emoção e a alegria com a conquista e o retorno ao Espírito Santo com o troféu.

"Muito feliz com esse segundo título mundial. Era a minha maior meta para 2024. Agora me despeço dessa categoria e sigo com foco total na Profissional", afirmou Luna.

Luna encerrou a temporada como a primeira do ranking mundial da Pro Junior, com 3.720 pontos, e é a segunda colocada na Profissional, com 4.770 pontos. A carioca, radicada no Espírito Santo, Maíra Viana, lidera com 4.845 pontos e chegou no mesmo voo.

A capixaba conquistou o título em uma bateria de desempate, em uma disputa muito equilibrada com a portuguesa Luana Dourado. Elas chegaram à decisão empatadas na liderança após as duas etapas do Circuito Mundial Pro Junior.

Depois de vencer a etapa do Espírito Santo, no Brasil, o ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro, em abril, Luna terminou na segunda colocação no Antofagasta Bodyboard Festival. Já a portuguesa ficou em segundo na etapa brasileira e em primeiro na chilena.