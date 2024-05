Após três dias de folga, Corinthians feminino se reapresenta com desfalques devido à Data Fifa

Na manhã desta terça-feira, o elenco feminino do Corinthians se reapresentou aos treinos após três dias de folga. Com desfalques devido à Data Fifa, as 'Brabas' retomaram as atividades e iniciaram a preparação para a o clássico contra o Santos, pelo Campeonato Paulista.

Sete atletas desfalcarão o Timão feminino até o fim desta Data Fifa, no dia 4 de junho. As laterais Tamires e Yasmim, as meio-campistas Duda Sampaio e Yaya, além das atacantes Gabi Portilho e Jheniffer, foram convocadas pela Seleção Brasileira para a disputa dos dois amistosos contra a Jamaica.

Enquanto isso, a zagueira Daniela Arias também será desfalque durante este período, já que foi chamada pela seleção colombiana para os dois confrontos diante da Venezuela.

As 'Brabas' do Corinthians iniciaram os trabalhos desta terça-feira com um trabalho físico, na academia do centro de treinamento, sob supervisão dos preparadores Luiz Guilherme Gonçalves e Raíssa Jacob.

Estamos de volta aos treinos! Bora aproveitar essa pausa da data FIFA ?? pic.twitter.com/ancaKCoUzW ? Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) May 28, 2024

Em seguida, o grupo rumou para o gramado. Já com as atletas em campo, o técnico Lucas Piccinato comandou um trabalho tático, seguido de complemento técnico, que teve duração de aproximadamente 40 minutos.

O elenco feminino do Corinthians seguirá treinando até este sábado (01), quando se encerra mais uma semana de preparação. No domingo (02), as jogadoras ganham folga. A reapresentação acontece na segunda-feira (03), no período da manhã.

O clássico contra as Sereias da Vila, válido pela terceira rodada do Estadual, está marcado para o dia 5 de junho (uma quarta-feira). A bola rola a partir das 21 horas (de Brasília), na Fazendinha.