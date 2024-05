Apesar do empate, Junior Santos elogia atuação da equipe contra o Junior Barranquilla na Libertadores

O Botafogo não conseguiu alcançar o objetivo de ser o primeiro colocado do seu grupo na Libertadores. Nesta terça-feira, os alvinegros ficaram no empate sem gols com o Junior-COL, em Barranquilha.

Apesar disso, o atacante Júnior Santos fez questão de elogiar a atuação da equipe. O jogador lembrou que o Botafogo não começou bem a fase de grupos, mas que conseguiu se recuperar, avançando assim para as oitavas de final da competição.

"A gente encerra aqui a fase de grupos. Quero qualificar o trabalho da equipe. Estávamos em uma situação difícil e conseguimos dar a volta por cima. Hoje jogamos com um a menos e conseguimos fazer um grande jogo. O Botafogo vai muito forte para esse mata-mata", disse.

Agora, o Botafogo passa a aguardar o sorteio da Conmebol para conhecer o primeiro colocado de algum grupo da competição para enfrentar nas oitavas de final.

Por fim, os duelos das oitavas de final da Libertadores serão realizados no mês de agosto.