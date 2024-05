Abel comanda treino tático, e Palmeiras segue preparação para encarar o San Lorenzo

O Palmeiras deu sequência à preparação para o último duelo da fase de grupos da Copa Libertadores, contra o San Lorenzo. Na manhã desta terça-feira, o elenco realizou treino tático de cerca de 1h30, na Academia de Futebol.

O técnico Abel Ferreira separou o elenco em dois times para uma prática de transições com enfrentamentos de ataque contra defesa no último terço do campo. Depois, os jogadores dos setores defensivo e ofensivo foram separados em lados opostos para trabalhos específicos de cada posição.

O confronto contra o time argentino marca a despedida do atacante Endrick. A joia de 17 anos se apresentará à seleção brasileira no dia 3 de junho e, depois da Copa América, se juntará ao elenco do Real Madrid, clube com o qual foi negociado em 2022.

O duelo pode marcar também um importante retorno: do atacante Dudu, que passou por cirurgia após grave lesão no joelho direito. O ídolo palmeirense pode ser opção de Abel Ferreira no banco de reservas. Por outro lado, a equipe terá o desfalque do atacante Bruno Rodrigues, que se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo.

Palmeiras e San Lorenzo se enfrentam nesta quinta-feira (30), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque. Com 13 pontos e na liderança do Grupo F, o Alviverde já tem vaga garantida nas oitavas de final da competição. Contudo, a equipe tem o objetivo de confirmar a melhor campanha dessa fase.

Atualmente, o Palmeiras detém essa marca, superando River Plate e Talleres no saldo de gols. Antes do confronto, o Verdão ainda tem mais uma atividade na Academia de Futebol.