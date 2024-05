Vítimas da tragédia no RS ficaram em segundo plano, critica Arnaldo Ribeiro

No Posse de Bola, o comentarista Arnaldo Ribeiro destacou que as vítimas da catástrofe no Rio Grande do Sul ficaram em segundo plano no Jogo da Solidariedade disputado ontem no Maracanã. Segundo ele, o motivo principal do amistoso foi ofuscado por outros interesses.

'Repercussão do jogo teve pouca coisa sobre as vítimas': "A gente teve o jogo no Maracanã para as doações para as vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul. Uma iniciativa muito legal, mas ao mesmo tempo tinha tanta coisa envolvida nesse jogo. Tinha preenchimento de grade, pagamento de anunciante, perguntas sobre todas as coisas do mundo, inclusive o Paquetá, sobre o calendário da CBF. Eu vi a repercussão do jogo e tinha pouquíssima coisa envolvida com as vítimas do Rio Grande do Sul".

'Onde ficou a questão das vítimas do Rio Grande do Sul?': "Teve futebol, sim, às 16h em rede nacional, com um fim nobre, mas tanta coisa misturada ali, até Belo e Denílson. Onde ficou a questão da prioridade de doação e reversão para as vítimas do Rio Grande do Sul? Porque de certa forma as outras coisas, os outros assuntos e as outras situações estavam rolando no Maracanã ontem, inclusive a situação do Paquetá".

