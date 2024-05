Sub-14 do Palmeiras vence Strikers FC Irvine-EUA e conquista a Club America Cup

Nesta segunda-feira, pela Club America Cup, o time sub-14 do Palmeiras enfrentou o Strikers FC Irvine-EUA e venceu por 1 a 0, com gol de Benjamin. Assim, a equipe conquistou a taça do torneio disputado na cidade de San Diego.

Além do título, o Verdão terminou a competição com 100% de aproveitamento, já que venceu as seis partidas que disputou. Ao todo, foram 32 gols marcados e apenas dois sofridos.

Com a taça, o Palmeiras chegou ao primeiro título na categoria em 2024. Por fim, o time alviverde também disputa o Campeonato Paulista, com duas vitórias nos dois duelos disputados até aqui.

Confira os jogos do Palmeiras pela Club America Cup:

Primeira fase

23/05: Palmeiras 6 x 0 LAFC SCY-EUA

24/05: Palmeiras 11 x 1 Rebels SC-EUA

24/05: Palmeiras 3 x 1 Sacramento Republic FC Academy-EUA

Quartas

25/05: Palmeiras 2 x 0 Los Angeles FC-EUA

Semifinal

26/05: Palmeiras 9 x 0 Santos Laguna-MEX

Final

27/05: Palmeiras 1 x 0 Strikers FC Irvine-EUA