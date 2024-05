Santos observa mercado de goleiros e coloca Grohe na mira após lesão de João Paulo

O Santos está de olho no mercado para reforçar a sua meta após a lesão de João Paulo. Um dos principais alvos da diretoria no momento é Marcelo Grohe.

O goleiro não seguirá no Al-Ittihad, da Arábia Saudita. O seu contrato se encerra no dia 30 de junho. A partir de então, ele está livre para assinar com qualquer outro clube.

A informação foi inicialmente divulgada pelo ge e confirmada pela reportagem.

Grohe está na equipe saudita desde 2019. Ao todo, foram 141 partidas. Recentemente, ele ganhou uma despedida. Ao lado de Romarinho, que também está de saída, recebeu um troféu, uma camisa personalizada, um corredor de aplausos e um bandeirão da torcida.

Campeão da Libertadores pelo Grêmio, Marcelo Grohe já foi alvo do Santos no começo do ano. Na ocasião, contudo, o goleiro ligou para o técnico Fábio Carille para avisar que não era o momento certo de deixar o futebol saudita.

Titular absoluto no Santos, João Paulo rompeu o tendão de Aquiles esquerdo na derrota de 2 a 1 para o América-MG, na última sexta-feira (24), em Belo Horizonte, e precisou passar por uma cirurgia.

Agora, quem deve assumir a titularidade é Gabriel Brazão. O Peixe ainda conta com os jovens Diógenes e Rodrigo Falcão.

A janela de transferências brasileira abre no dia 10 de julho e fecha em 2 de setembro.