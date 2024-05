Renê projeta confronto do Internacional após um mês longe dos gramados

Após um mês longe dos gramados, por conta da tragédia no Rio Grande do Sul, o Internacional voltará a ter um compromisso nesta terça-feira. A equipe jogará contra o Belgrano, da Argentina, pela Sul-Americana. O lateral Renê projetou o confronto na Arena Barueri.

"Será um jogo difícil, principalmente por causa desse período que estamos sem treinar na nossa casa, se preparando aqui em São Paulo. Estamos fazendo o máximo possível para que a gente possa chegar na melhor forma para este jogo. Vai ser difícil, mas estamos prontos para enfrentar qualquer desafio e vamos em busca de mais uma vitória", disse ao canal de comunicação do Internacional.

"Temos que mentalizar que, independente do lugar, teremos que desempenhar o nosso melhor. Sabemos que ainda vai demorar para jogar na nossa casa, diante do nosso torcedor. Mas vamos mentalizar que podemos vencer sim fora de casa. Claro que algumas vezes o mando será nosso, mas ainda será fora de casa, em um campo que a gente não conhece, sem o apoio da nossa torcida", completou.

? Penúltimos ajustes para enfrentar o Belgrano-ARG. ? Confira como foi o treino deste domingo: https://t.co/2oHK9TrlTU pic.twitter.com/cZfeQrpAUd ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) May 26, 2024

Renê também contou como tem sido o período de atividade em Itu. Ele ressaltou que por conta do grupo ter ficado sem treinar por um tempo, os exercícios estão sendo muito fortes para recuperar o ritmo de jogo e o tempo perdido.

"Estamos tentando readaptar o corpo novamente na rotina de treinos forte. São dois períodos. Às vezes um período só, mas um treinamento muito forte. É trabalho de força, técnico no campo... Estamos tentando recuperar o tempo perdido, mas sabemos que o ritmo de jogo só vai aparecer nas partidas. Espero que a gente consiga desempenhar um bom papel nesse primeiro desafio e pegar ritmo de jogo com vitória, que é o que nos da confiança para melhorar o trabalho", explicou.

Apesar de já voltar aos treinos, Renê lembrou que a situação no Rio Grande do Sul ainda não está controlada. Ele pediu para que as pessoas continuem ajudando.

"Sabemos o que está acontecendo, mas não sentimos na pele como muitos sentiram, então é até difícil falar. Vamos voltar a jogar, mas não podemos esquecer que o pessoal ainda está precisando de ajuda. Nossa cabeça também está voltada para o Sul, seja com doações ou com a nossa força, pedindo ajuda para amigos que moram fora do Sul. Temos que ter essa consciência de que ainda não acabou, o momento lá continua difícil. Juntos vamos sair mais fortes dessa situação", falou.

O Internacional ocupa a terceira colocação do Grupo C da Sul-Americana, com cinco pontos. A equipe gaúcha conta com duas partidas a menos que o Belgrano, que é o líder com nove pontos.