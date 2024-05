Paulinho se emociona e cita gratidão ao anunciar saída do Corinthians: "Clube que amo"

O volante Paulinho se emocionou ao anunciar sua saída do Corinthians. Nesta segunda-feira, o clube informou que o jogador não permanecerá para o restante da temporada e irá se despedir nesta terça-feira, no duelo contra o Racing-URU, pela Sul-Americana, às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena.

Com os olhos marejados, o jogador expressou sua gratidão à equipe do Parque São Jorge e agradeceu por tudo o que o Timão o proporcionou ao longo dos últimos anos.

"Ciclos chegam. Uns se encerram, outros se iniciam. Essa decisão foi pensada com a família e eu acho que a palavra mais correta é gratidão por tudo que o Corinthians me proporcionou. Por tudo que o Corinthians me transformou, em ser um jogador de Seleção Brasileira e ser um jogador que chegou em clubes europeus", disse o camisa 8.

"Eu devo uma boa parte da minha vida ao Corinthians. É o clube que eu amo, todos sabem disso. É o clube que minha família é apaixonada. O Corinthians é uma cultura. Para estar aqui, temos que entender o que é essa cultura de estar no Corinthians. E eu entendi. Infelizmente chega esse momento de despedida, que é ruim, mas eu olho para trás e vejo que dei o meu melhor com essa camisa", acrescentou.

Obrigado, Paulinho! ? ? O duelo desta terça-feira (28), pela CONMEBOL Sudamericana, será a partida de despedida do nosso volante, que tem uma linda história pelo Timão! 8??? Acompanhe como foi o último treino do nosso craque! ?? Boletim completo ?? https://t.co/6NoL15EtFz... pic.twitter.com/QBvE9CYUuF ? Corinthians (@Corinthians) May 27, 2024

Com contrato apenas até o fim de junho, Paulinho vinha negociando uma extensão contratual pelo menos até o final do ano. Entretanto, o jogador de 35 anos não entrou em um acordo com a diretoria alvinegra.

Ele realizou seu último treino no CT Dr. Joaquim Grava nesta segunda-feira e será relacionado para a partida contra o Racing-URU, quando se despedirá da torcida corintiana.

Vindo de duas lesões no ligamento do joelho, Paulinho vinha retornado aos poucos no Corinthians. O atleta era visto como uma referência no vestiário e, dentro de campo, capaz de exercer diferentes funções.

Entretanto, embora tenha recebido oportunidades do técnico António Oliveira, o volante não vinha rendendo dentro dos gramados. Nesta temporada, foram apenas 10 aparições, sem gols ou assistências.

Ídolo do Corinthians, Paulinho conquistou quatro troféus pelo Timão: Brasileiro de 2011, a Libertadores e o Mundial de 2012, além da Recopa Sul-Americana de 2013. Somada a segunda passagem, foram 218 jogos e 40 gols pelo clube do Parque São Jorge.