Paulinho não chega a acordo por renovação e irá se despedir do Corinthians nesta terça-feira

O Corinthians confirmou nesta segunda-feira que o volante Paulinho não permanecerá no clube no restante da atual temporada. O veterano não chegou a um acordo para renovar seu contrato e se despedirá do Timão nesta terça-feira, no jogo contra o Racing-URU, pela Sul-Americana. A bola rola às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena.

Com contrato apenas até o fim de junho, Paulinho vinha negociando uma extensão contratual pelo menos até o final do ano. Entretanto, o jogador de 35 anos não entrou em consenso com a diretoria alvinegra.

Ele realizou seu último treino no CT Dr. Joaquim Grava nesta segunda-feira e será relacionado para a partida contra o Racing-URU, quando se despedirá da torcida corintiana.

Obrigado, Paulinho! O duelo desta terça-feira (28), pela CONMEBOL Sudamericana, será a partida de despedida do nosso volante, que tem uma linda história pelo Timão! Acompanhe como foi o último treino do nosso craque!

Vindo de duas lesões no ligamento do joelho, Paulinho vinha retornado aos poucos no Corinthians. O atleta era visto como uma referência no vestiário e, dentro de campo, capaz de exercer diferentes funções.

Entretanto, embora tenha recebido oportunidades do técnico António Oliveira, o volante não vinha rendendo dentro dos gramados. Nesta temporada, foram apenas 10 aparições, sem gols ou assistências.

Ídolo do Corinthians, Paulinho conquistou quatro troféus pelo Timão: Brasileiro de 2011, a Libertadores e o Mundial de 2012, além da Recopa Sul-Americana de 2013. Somada a segunda passagem, foram 218 jogos e 40 gols pelo clube do Parque São Jorge.