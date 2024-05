Palmeiras pode ter novidades na última rodada da fase de grupos da Libertadores

O técnico Abel Ferreira pode promover algumas mudanças no Palmeiras para o jogo contra o San Lorenzo, pela Libertadores. A ideia do treinador é testar alternativas na equipe antes mesmo de perder os convocados para a Copa América, além de encontrar um "substituto" para Endrick, dentro do próprio time.

No último compromisso do Verdão, que rendeu a classificação às oitavas da Copa do Brasil, contra o Botafogo, o treinador não fez muitas mudanças na escalação inicial. A única alteração significativa em relação às escalações frequentes foi colocar Marcelo Lomba no lugar de Weverton.

"Vamos ficar sem Gómez, Ríos, Piquerez, Endrick e temos que pensar na equipe. Hoje não fiz isso, mas minha intenção é no próximo jogo começar a equipe sem esses jogadores. O Estevão não começou o ano jogando. Começou o López, fazendo um Paulistão espetacular e agora vai nos ajudar com certeza. Vamos perder alguns jogadores e o Endrick em definitivo e temos que arranjar uma solução", disse Abel Ferreira após a partida em Ribeirão Preto.

"O Endrick é o Endrick, mas temos que procurar soluções. Vamos fazer isso no próximo jogo, preparar o nosso elenco sem esses jogadores. Preparar nossa equipe para continuar competitivos e isso que espero junto de nossos jogadores e que não saia mais ninguém. Há muita tentação em cima do Palmeiras. Há muita coisa boa que se faz aqui dentro e gostaria que tivesse mais estabilidade possível", seguiu.

Endrick fará sua última aparição pelo Palmeiras nesta quinta-feira, contra o San Lorenzo, às 19 horas (de Brasília), pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O atacante foi convocado pelo técnico Dorival Júnior e se apresenta à Seleção Brasileira para disputa de amistosos e da Copa América. Depois disso, ele já se apresenta ao Real Madrid, clube com o qual foi negociado em 2022.

Além dele, Richard Ríos também foi convocado pela seleção da Colômbia para os amistosos antes da competição dos times nacionais e também está na pré-lista para servir o time na Copa América. A lista de desfalques também deve ser maior já que o zagueiro Gustavo Gómez e o lateral esquerdo Piquerez são opções na lista primária de Paraguai e Uruguai, respectivamente.

Para o duelo de quinta-feira, ainda há a expectativa do retorno do atacante Dudu. O camisa 7 se recuperou de cirurgia no joelho direito após lesão sofrida em agosto de 2023, e pode pintar como novidade entre os relacionados para a partida contra os argentinos.

Depois de folga dupla recebida no fim de semana, o elenco palmeirense retoma as atividades nesta segunda-feira, na Academia de Futebol.