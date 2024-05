Fluminense apresentará Thiago Silva no Maracanã e com show do grupo Sorriso Maroto

Na noite desta segunda-feira (27), o Fluminense revelou detalhes da apresentação de Thiago Silva. O zagueiro, anunciado como novo reforço do clube no início de maio, será devidamente apresentado à torcida tricolor no próximo dia 7 de junho, uma sexta-feira, no Maracanã.

Os portões serão abertos a partir das 18h (de Brasília) e os ingressos já estão disponíveis para compra. Sócios do Fluminense pagarão um valor simbólico de R$3. Para não-sócios, os ingressos custam R$15 (inteira) e R$7,50 (meia). Já os sócios do Plano Família podem comprar um ingresso por R$3 e mais três meias (R$7,50 cada).

Por fim, os demais sócios têm direito a um ingresso por R$3 e mais três ingressos com preço cheio (R$15).

O evento também abrirá um espaço de recolhimento para aqueles que desejarem doar mantimentos às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Os torcedores podem levar um quilo de alimentos não perecíveis ao estádio. A doação, porém, não é válida como ingresso.

O MONSTRO VOLTOU E QUER VOCÊ NO MARACA! Na próxima sexta-feira, o reencontro da Torcida Tricolor com o ÍDOLO @tsilva3 tem show do @sorrisomaroto! Vamos lotar a NOSSA CASA! ????? Ingressos em https://t.co/1evH5IuIhW! #OMonstroVoltou #TheMonsterIsBack pic.twitter.com/bRFtDFxM5W ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 27, 2024

Com patrocínio da Superbet, empresa que estampa a camisa do Fluminense, a apresentação de Thiago Silva também contará com um show do grupo Sorriso Maroto. Após o reencontro com a torcida tricolor, o defensor ainda concederá entrevista coletiva para a imprensa no auditório do Maracanã.

Segundo parcial divulgada pelo próprio Flu nesta segunda-feira, 20 mil ingressos já foram vendidos para a apresentação do zagueiro, revelado nas categorias de base do clube. Após cerca de 16 anos, o jogador retorna ao time onde foi formado.

Depois de não renovar com o Chelsea, da Inglaterra, Thiago Silva chegou de graça ao Fluminense. O defensor de 39 anos assinou contrato com a equipe carioca até junho de 2026 e usará a camisa 3.