Nadal fala em tom de despedida, mas não garante adeus a Roland Garros após eliminação

Rafael Nadal falou em tom de despedida após ser eliminado na primeira rodada de Roland Garros nesta segunda-feira ao ser derrotado por Alexander Zverev por 3 sets a 0, parciais de 6/3, 7/6 e 6/3, em três horas e cinco minutos na quadra Philippe-Chatrier, em Paris.

O maior vencedor da história do torneio, com 14 títulos, contou com a presença de diversas personalidades nas arquibancadas, como os tenistas atuais líderes do ranking masculino e feminino, Novak Djokovic e Iga Swiatek, além do jovem prodígio Carlos Alcaraz e o volante do Manchester City, Rodri.

Ao fim do duelo com Zverev, que vem do título no Masters 1000 de Madri, Nadal concedeu entrevista ainda em quadra, fazendo um discurso bastante emotivo e dando a entender que dificilmente voltará a pisar no saibro de Roland Garros.

"Talvez seja a última vez que estarei aqui na frente de vocês. Não estou 100% certo, mas se for a última vez, eu me diverti. A torcida foi maravilhosa desde os treinamentos, difícil descrever em palavras, mas para mim é muito especial sentir o amor que eu senti das pessoas em todos os lugares", disse Nadal.

Como ficou afastado durante bastante tempo tratando de problemas físicos, Rafael Nadal caiu drasticamente no ranking da ATP e, consequentemente, não teve o privilégio de enfrentar adversários mais fracos nas primeiras rodadas de Roland Garros.

"Para mim, como eu disse antes, tive dois anos muito difíceis em termos de lesões. Passei por todo esse processo sonhando em voltar a Roland Garros. A primeira rodada não foi a ideal. Precisava de algo mais. Tentei, mas não foi o suficiente contra um jogador como o Zverev", comentou.

Apesar de dificilmente voltar a jogar Roland Garros, Rafael Nadal deverá retornar ao saibro francês para disputar pela última vez as Olimpíadas. O torneio de tênis acontecerá justamente nas quadras do complexo, localizado a Oeste de Paris.

"Não sei o que acontecerá no futuro, provavelmente há uma grande porcentagem de não jogar ano que vem Roland Garros, mas não é certeza. Quero ficar com a minha família, me divertir. Tenho alguns objetivos, espero voltar para as Olimpíadas, isso me motiva. Vai ser uma nova chance, eu realmente espero estar bem preparado. Os sentimentos que tive aqui durante minha carreira são inacreditáveis. Nunca poderia imaginar, quando criança, que estaria aqui por tantos anos e todo o sucesso que tive aqui. Nunca poderia sonhar com isso. É um processo muito bom, todas as memórias", afirmou o espanhol.

"As pessoas nos bastidores de Roland Garros também me ajudando, o suporte de todos, minha família, meu time, amigos, todo mundo que me ajudou em vários momentos da minha vida. Não posso agradecer o suficiente. O que vocês me fizeram sentir aqui é algo inesquecível. Muito obrigado do fundo do meu coração. Espero vê-los novamente, não sei", concluiu.