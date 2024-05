'Meu marido é o primeiro-cavalheiro do Palmeiras', diz Leila sobre o Vasco

Do UOL, em São Paulo e no Rio de Janeiro

A presidente do Palmeiras Leila Pereira negou interesse de seu marido na compra da SAF do Vasco, durante reunião na sede da CBF, nesta segunda-feira (27). Segundo a mandatária, seu marido como "primeiro-cavalheiro" do clube, não pode negociar com outros times.

Eu como presidente do Palmeiras, meu marido como primeiro-cavalheiro do Palmeiras, ele não poderia em hipótese alguma negociar a compra de algum clube. Claro que não. Eu só falo do Palmeiras, eu só penso no Palmeiras, eu só luto pelo Palmeiras

Leila também negou qualquer interesse de suas empresas em assumir o papel de patrocinadora do Vasco ou de outros clubes, apesar de já ter sido procurada.

Eu só falo do Palmeiras, meu marido também. Como minhas empresas são grandes patrocinadoras do futebol brasileiro, de tempos em tempos, procuram a gente, não o Vasco tá? Outros clubes, patrocinarmos outros clubes. Mas nós só temos interesse na Sociedade Esportiva Palmeiras.

Entenda a polêmica:

José Roberto Lamachia foi apontado nos últimos dias como um possível comprador das ações da 777 na SAF no Vasco. Lamachia é presidente da Crefisa - patrocinadora master do Palmeiras - e marido de Leila, presidente do clube.

A oposição do Palmeiras publicou uma nota preocupada com um possível conflito de interesses da presidente Leila. "Consideramos uma movimentação completamente inadequada e inacreditável", afirmou Roberto Silva, do Conselho de Orientação e Fiscalização do clube.

Após a polêmica e o interesse de se reeleger no final do ano, a Crefisa desistiu do negócio.