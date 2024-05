Juca Kfouri e Arnaldo Ribeiro divergem sobre gol polêmico contra o Santos

O América-MG deveria ter deixado o Santos fazer um gol após marcar aproveitando-se da lesão do goleiro João Paulo? No Posse de Bola, Juca Kfouri e Arnaldo Ribeiro divergiram sobre a questão.

Juca: 'Atitude ideal seria devolver o gol'

Eu compreendo perfeitamente o autor do gol. Ali é um gesto reflexo, ele foi disputar uma bola com o goleiro, não fez falta nenhuma no goleiro, ele vê o goleiro dar um grito, ficar no chão e ele mete a bola para dentro. Depois, ele mesmo se dá conta que não sabe se fez o certo, se fez o errado, ele não comemora muito bem, acontece. Eu acho que a maioria das pessoas empurraria aquela bola para dentro do gol, porque não foi uma coisa que ele pegou a bola, viu um cara machucado, raciocinou e resolveu seguir adiante. Foi um gesto reflexo. Então, ele não tem culpa alguma, não pode ser sacrificado, não pode entrar pro rol dos antiéticos coisa alguma. É inteiramente normal o que ele fez.

Depois é que para mim começa a verdadeira discussão. O Juninho vai e dá aquela bela declaração que deu no intervalo, aí você tem 15 minutos de intervalo para todo mundo pensar, a começar do presidente do clube, o treinador, os jogadores, que aparentemente estavam envergonhados. Tanto que o América dominava o jogo até fazer o gol, caiu depois e tomou o empate. Eu esperava que por coerência da postura do capitão do time, Juninho, o time do América ao começar o segundo tempo deixasse o Santos fazer o gol. Eu acho que seria a atitude ideal. Juca Kfouri

Arnaldo: 'Não era para devolver o gol'

Aí, não, nem na escola a gente faz isso. Se a gente está absolvendo quem fez o gol porque era uma jogada instantânea, era uma fração de segundo, não é que o goleiro estava deitado há 2 minutos 30 segundos, eu acho que aí faz parte. Não é uma condenação do João Paulo, que foi lesionado, mas o João Paulo na jogada assume o risco, ele vai driblar o jogador do América, ele dribla o jogador e acaba se lesionando nesse lance. O jogador do América, naquele momento, não tinha como avaliar se a lesão era grave, se tinha lesão, não tinha como elaborar naquela fração de segundo. Então, ele fez o que deveria ter sido feito

Faz parte do jogo, não acho uma atitude antiética do jogador do América, não acho uma atitude sacana do jogador do América, não foi uma coisa premeditada. Eu acho que foi uma uma circunstância da partida: lamentavelmente o goleiro se lesionou no lance. Mas ele não tinha como concluir que aquela lesão impossibilitava o goleiro de prosseguir. Uma vez que estamos absolvendo o jogador do América, o lance faz parte do jogo e não é passível de devolução de gol, na minha opinião. Arnaldo Ribeiro

