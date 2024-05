Luz clara e sumiço: Ex-árbitro detalha jogo do Vasco com 'disco voador'

Mais de 24 mil pessoas estiveram na partida entre Operário-MS e Vasco, no Estádio Morenão, em Campo Grande, pelo Campeonato Brasileiro de 1982. O jogo, no entanto, não ficou marcado pela vitória dos mandantes. A grande história daquela noite foi o óvni. Todos os presentes viram. Incluindo o árbitro, José de Assis Aragão.

Ver um óvni é uma de muitas experiências de Aragão no apito. O ex-árbitro participou Eliminatórias de Copa do Mundo, jogos de Libertadores, finais de Brasileirão e saiu de seus 24 anos de carreira com muitas histórias para contar. Aragão detalhou o 'jogo do disco voador' no terceiro episódio da série História da Bola, do UOL. Ex-jogadores, treinadores e personalidades contam passagens inéditas e detalham casos famosos no futebol.

Algo passou por cima do estádio

A partida transcorria regularmente até a aparição de um OVNI. Um objeto desconhecido começou a emitir luz sobre o gramado do estádio, causando apreensão em torcedores e jogadores.

O jogo está correndo normal, e de repente tem uma luz clara. (...) Todo mundo começou a olhar para cima, você ouve o barulho do torcedor. Os jogadores olhando. Paramos o jogo José de Assis Aragão ao 'História da Bola'

Daqui a pouco sumiu. Quando sumiu, nós continuamos o jogo

Aragão não se arrisca a dizer o que passou por cima do Morenão naquela noite. No entanto, o ex-árbitro recorda a impressão que ficou para boa parte dos torcedores: tratava-se de uma 'visita' de outro planeta.

Diz o pessoal que é disco voador. Eu não posso afirmar porque não sou da área, não conheço. Mas que teve essa luz grande, parada por cima do estádio, teve

O Operário-MS venceu o Vasco por 2 a 0. A partida era válida pela segunda fase da Taça de Ouro, o Brasileirão. O Cruzmaltino viria a se vingar do adversário e goleá-lo por 7 a 1 na sequência do campeonato.

Essa é uma de várias histórias de árbitro da carreira de José de Assis Aragão. Assista ao programa História da Bola na íntegra: