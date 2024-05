João Brigatti pede demissão e não é mais o treinador da Ponte Preta

João Brigatti pediu demissão pela manhã desta segunda-feira e não é mais o treinador da Ponte Preta. O comandante conversou com o presidente do clube, Marco Antonio Eberlin, e relatou que entende "a necessidade de mudança na condução do trabalho".

O dirigente, por sua vez, disse não entender da mesma forma, alegando que "quando vence, todos vencem e quando perde, todos perdem". No entanto, o pedido do treinador foi respeitado.

"João Brigatti não é só um técnico. É um torcedor e um amigo leal que jamais abandonou o clube em seus momentos difíceis. É vida que segue, mas torço para que, em breve, esteja de volta porque a Ponte Preta precisa de pessoas leais e comprometidas com essa nossa história. E o João Brigatti, certamente, é uma dessas pessoas", disse Marco Antonio.

No comunicado divulgado pelo time do interior, foi informado que, por ter pego a diretoria de surpresa, ainda não existe nenhum nome para substituir João Brigatti. Enquanto um novo técnico não é contratado, o auxiliar Nenê Santana será o responsável por comandar os trabalhos da semana.

NOTA OFICIAL: Técnico João Brigatti O técnico João Brigatti procurou o presidente Marco Antonio Eberlin na manhã desta segunda-feira (27) e, em uma conversa bastante amigável, relatou entender a necessidade de mudança na condução do trabalho.

A decisão ocorre no dia seguinte da derrota da Ponte Preta para o Ituano, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Na competição nacional, a Macaca ocupa a 15ª colocação, com seis pontos.

A equipe volta a campo no próximo domingo, às 16h (de Brasília), quando recebe o CRB em jogo válido pela oitava rodada da Segunda Divisão.