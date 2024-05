James Rodríguez é liberado pelo São Paulo para se apresentar à seleção colombiana

James Rodríguez foi liberado pelo São Paulo para viajar à Colômbia neste fim de semana. O meia se apresentou nesta segunda-feira à seleção colombiana, que inicia a preparação para a Copa América.

Como não vinha sendo utilizado por Zubeldía nas partidas, James foi liberado pelo São Paulo para viajar com antecedência à Colômbia. O meia não participou do treino com o restante do elenco neste domingo.

Com isso, o futuro de James tende a ficar cada vez mais longe do São Paulo. O meia colombiano possui contrato até o fim de junho, e a disputa da Copa América pode ter adiantado sua saída do time do Morumbi.

?? Por conta das chuvas que caíram em São Paulo (SP) ontem e hoje, o elenco fez trabalhos na parte interna do CT da Barra Funda. ? Os preparadores físicos comandaram atividades de mobilidade, força e ativação. #VamosSãoPaulo ?? ? Erico Leonan / saopaulofc pic.twitter.com/lSezlQWPCu ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 27, 2024

James e a Colômbia começam, a partir desta segunda-feira, a se preparar para a Copa América. A seleção entra em campo para dois amistosos preparatórios, contra Estados Unidos, no dia 8, e Bolívia, no dia 15. A equipe estreia na competição no dia 24, diante do Paraguai.

Contratado em julho de 2023, James não conseguiu se firmar no São Paulo. O meia não embalou sequência no time titular, muito por conta de seu físico, que o permitia atuar apenas por alguns minutos.

Ele não ganhou espaço com Dorival Júnior e Thiago Carpini e agora também não tem jogado com Zubeldía. A última vez que entrou em campo foi no empate sem gols com o Palmeiras, pelo Brasileirão, no dia 29 de abril, quando jogou por apenas cinco minutos.

Ao todo, James possui 22 jogos, dois gols e quatro assistências com a camisa do São Paulo. Nesta temporada, tem um tento e um passe para gol em oito partidas.