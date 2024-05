Internacional promove descontos com ingresso solidário para atrair torcedores à Arena Barueri

O Internacional entra em campo como mandante na Arena Barueri nesta terça-feira, contra o Belgrano-ARG, a partir das 21h30 (de Brasília), pela última rodada do Grupo C da Copa Sul-Americana. E o desejo do clube e diretoria é levar um bom público à região.

Para isso, a fim de auxiliar na ajuda às vítimas das enchentes no RS, o clube promoverá o ingresso solidário. O torcedor que levar um quilo de alimento não perecível pagará metade do valor, ou seja, R$ 60,00. Os interessados em conseguir o desconto devem selecionar a opção "ingresso solidário" no momento da compra, e no acesso ao estádio, fazer a entrega da doação.

O torcedor deve acessar o site ceosports.com.br/internacional e, em seguida, fazer um cadastro. Os sócios serão reconhecidos pelo CPF e poderão emitir um voucher de entrada sem custo. Para não sócios, a compra de entrada será no mesmo site, no valor de R$ 120,00.

Fazer da Arena Barueri uma extensão do Beira-Rio. Nos últimos dias, trabalhamos forte por isso. Agora, te convocamos a apoiar o Inter! ???? ?? No jogo desta terça, sócios(as) têm acesso gratuito e demais torcedores(as) contam com ingresso solidário: https://t.co/WHGx2KLXfG pic.twitter.com/MwFl5F5sAk ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) May 28, 2024

A venda de ingressos para a partida teve início na noite da última quinta-feira (23). Sócios e sócios têm direito a gratuidade ao adquirir os bilhetes.

"Estaremos longe do nosso estado, em uma situação impensável. Queríamos estar com nossas famílias no Rio Grande do Sul, mas sabemos que é importante também seguir em frente. Sozinhos não estaremos, pois temos milhares de torcedores pela região, capital e interior de São Paulo, e contamos com o apoio de todos que puderem comparecer; não apenas para ajudar e apoiar nosso time neste retorno aos campos, mas porque essa ajuda será de fundamental importância aqueles que mais necessitam", afirmou Nelson Pires, vice-presidente de marketing do Internacional.

O executivo ainda completou: "Qualquer apoio de torcedores, que desejam ajudar o Rio Grande do Sul, neste momento, é muito importante".